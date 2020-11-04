Bitcoin «погладшав» до понад $14 тисяч на тлі виборів у США
Укрінформ
Криптовалюта Bitcoin за останній тиждень двічі перетинала позначку у 14 тисяч доларів США на тлі виборів президента у Сполучених Штатах.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coin Telegraph.
Після закриття виборчих дільниць у США вартість Bitcoin становила 14 309 доларів, уперше з січня 2018 року.
За даними аналітиків, саме Bitcoin може стати великим переможцем на тлі виборів президента США, чиї результати ймовірно будуть не одразу визначені.
Зазначається, що під час виборів глави Білого дому у 2012 році курс Bitcoin становив усього 12 доларів, а у 2016 році – 700 доларів.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня курс криптовалюти Bitcoin зріс до 13 420 доларів, що є найвищим показником за останні 16 місяців.