Bitcoin «погладшав» до понад $14 тисяч на тлі виборів у США

Криптовалюта Bitcoin за останній тиждень двічі перетинала позначку у 14 тисяч доларів США на тлі виборів президента у Сполучених Штатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coin Telegraph.

Після закриття виборчих дільниць у США вартість Bitcoin становила 14 309 доларів, уперше з січня 2018 року.

За даними аналітиків, саме Bitcoin може стати великим переможцем на тлі виборів президента США, чиї результати ймовірно будуть не одразу визначені.

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Зазначається, що під час виборів глави Білого дому у 2012 році курс Bitcoin становив усього 12 доларів, а у 2016 році – 700 доларів.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня курс криптовалюти Bitcoin зріс до 13 420 доларів, що є найвищим показником за останні 16 місяців.