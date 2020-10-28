Курс Bitcoin досяг максимуму за 16 місяців
Укрінформ
За останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до 13 420 доларів, що є найвищим показником за останні 16 місяців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CoinDesk.
Зростання вартості Bitcoin економісти пов’язують з невизначеністю під час пандемії коронавірусу, яка своєю чергою негативно впливає на традиційні фінансові ринки у світі. Саме тому інвестори шукають альтернативу у криптовалюті.
За словами експертів, наступна психологічна позначка знаходиться на рівні 13 800 доларів США, яка була встановлена у червні 2019 року.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч.