PayPal дозволить розраховуватися криптовалютою
Укрінформ
Платіжна система PayPal дозволить своїм користувачам купувати й продавати різні криптовалюти, серед яких Bitcoin.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
У компанії планують зробити цю функцію доступною у США впродовж наступних декількох тижнів, а у світі – до початку наступного року.
Першими криптовалютами стануть Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash. Всі вони зможуть зберігатися в онлайн-гаманці PayPal.
Зазначається, що компанія також планує "підвищити розуміння споживачів щодо криптовалюти".
"PayPal надасть власникам рахунків навчальний контент, який допоможе їм зрозуміти екосистему криптовалют", - додали у компанії.
Як повідомляв Укрінформ, учора курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч.