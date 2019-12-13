Nike запатентував кросівки з блокчейном

Американська компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном під назвою CryptoKicks.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Компанія Nike отримала патент на "блокчейн-сумісні кросівки" під назвою CryptoKicks", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, при покупці цих кросівок генерується цифровий токен, до якого прив'язані ідентифікаційні коди самого продукту і його власника.

Представники компанії стверджують, що така схема дасть змогу запобігти підробці взуття, оскільки покупець зможе перевірити справжність придбаної пари, відсканувавши спеціальний код на коробці.

Якщо власник CryptoKicks бажає продати взуття комусь ще, він може віддати їх покупцеві як фізично, так і передавши токен.

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Зазначається, що "права" на кросівки можна буде зберігати у цифровому гаманці разом з криптовалютою. Також за допомогою токенів Nike зможе контролювати обсяги продажів CryptoKicks.

Також у Nike заявляють, що власники "блокчейн-кросівок" зможуть не лише купувати їх і продавати, а також "розмножувати цифрове взуття або схрещувати його з іншими моделями, отримуючи потомство у вигляді нової, відчутною парою взуття". Що при цьому відбуватиметься з CryptoKicks фізично, поки що не пояснюється.

Ілюстрація: US Patent Office