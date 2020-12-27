Два рекорди поспіль: Вартість Bitcoin вже перевищила позначку у 26 тисяч доларів

Уночі проти 27 грудня Bitcoin знову оновив історичний максимум: цього разу криптовалюта не лише досягнула, а і перевищила позначку у 26 тисяч доларів.

Про це свідчать дані на криптовалютної біржі Coindesk, передає Укрінформ. Минулого разу Bitcoin побив історичний максимум вранці 26 грудня. Тоді його вартість перевищила 25 тисяч доларів. Читайте також: Bitcoin вперше піднявся вище $25 тисяч Інвестори йдуть на ризиковані угоди через масштабні вливання Федеральної резервної системи (ФРС) та інших центробанків в економіку. Також на ціну криптовалюти впливає загальний позитив на новинах про те, що пандемію коронавірусу вдасться перемогти коштом появи ефективних вакцин. Нагадаємо: вперше Bitcoin подолав позначку у 20 тисяч доларів 16 грудня. А вже 19 числа досяг позначки у 24 тисячі доларів.