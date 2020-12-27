Два рекорди поспіль: Вартість Bitcoin вже перевищила позначку у 26 тисяч доларів
Укрінформ
Уночі проти 27 грудня Bitcoin знову оновив історичний максимум: цього разу криптовалюта не лише досягнула, а і перевищила позначку у 26 тисяч доларів.
Про це свідчать дані на криптовалютної біржі Coindesk, передає Укрінформ.
Минулого разу Bitcoin побив історичний максимум вранці 26 грудня. Тоді його вартість перевищила 25 тисяч доларів.
Інвестори йдуть на ризиковані угоди через масштабні вливання Федеральної резервної системи (ФРС) та інших центробанків в економіку. Також на ціну криптовалюти впливає загальний позитив на новинах про те, що пандемію коронавірусу вдасться перемогти коштом появи ефективних вакцин.