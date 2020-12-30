Набрав чинності закон щодо стабілізації ринку кормів

Сьогодні, 30 грудня 2020 року, набрав чинності Закон України «Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про безпечність та гігієну кормів» з метою стабілізації ринку кормів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Закон містить низку положень, які стосуються імпорту, виробництва та обігу кормів та кормових добавок.

Зокрема, протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим законом дозволяється ввезення (пересилання) на митну територію України, введення в обіг та обіг кормових добавок без їх державної реєстрації в Україні, якщо такі добавки зареєстровані (дозволені) в Європейському Союзі і призначені для виробництва кормів для непродуктивних тварин.

Також дозвіл стосується фасованих кормів для непродуктивних тварин, виготовлених з використанням кормових добавок, зареєстрованих у Європейському Союзі, якщо такі корми походять з підприємств, які мають дозвіл на їх ввезення до ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року набув чинності закон "Про безпечність та гігієну кормів", який запровадив нову систему реєстрації кормових добавок. 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про безпечність та гігієну кормів" з метою стабілізації ринку кормів» (№1033-ІХ); 29 грудня закон було опубліковано в «Голосі України».