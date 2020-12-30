Одеський припортовий продовжить працювати з чинним давальцем сировини

АТ «Одеський припортовий завод» у 2021 році продовжить працювати з чинним давальцем сировини - ТОВ “Агро Газ Трейдінг” у першому кварталі 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОПЗ.

"Члени правління після вивчення поточної ситуації, з урахуванням стану справ на ринку природного газу і мінеральних добрив, прийняли рішення про пролонгацію чинного договору за давальницькою моделлю з ТОВ “Агро Газ Трейдінг”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правління АТ “ОПЗ” вивчало можливості прямих постачань газу, а також умови та процедуру проведення конкурсу з відбору нового давальця. Проте прямі постачання неможливі без реструктуризації заборгованості з кредиторами, а визначення переможця конкурсу до завершення чинного договору з переробки давальницької сировини було технічно неможливим у зв'язку з недостатніми термінами.

"Тому правління прийняло рішення про продовження договору за умови, що, одразу після відбору нового постачальника на конкурсі, поточний контракт буде припинено з повідомленням замовника за один місяць. Під час перемовин правління АТ “ОПЗ” домовилося про збільшення плати за переробку сировини до рівня 61 долар США за тонну карбаміду і 42 долари США за тонну аміаку. Наразі правління АТ “ОПЗ” завершує узгодження правил конкурсу з компаніями, які раніше заявляли про намір взяти участь у ньому. Новий конкурс буде оголошено у січні 2021 року", - повідомили в ОПЗ.

Як повідомлялось, Одеський припортовий завод з літа 2019 року забезпечує давальницькою сировиною, згідно з відповідним договором, компанія "АгроГазТрейдінг.

Наприкінці січня 2020 року АТ «ОПЗ» оголосило за дорученням голови Фонду держмайна конкурс з відбору постачальника газу в обсязі 50-60 млн кубометрів на місяць на давальницьких умовах для роботи підприємства в травні-грудні цього року.

У липні за позовом ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Господарський суд Одеської області виніс ухвалу про зупинення цього конкурсу.

У серпні 2020 року договір між АГТ і ОПЗ був продовжений строком на чотири місяці.

Продукція ОПЗ - аміак та карбамід - користується попитом у країнах Євросоюзу, Північної Америки, Близького Сходу, Азії та Африки. Валютні надходження від експорту продукції ОПЗ роблять свій внесок в стабілізацію платіжного балансу країни і збільшення податкових відрахувань до бюджетів всіх рівнів.