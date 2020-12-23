Обленерго, ОПЗ і не лише: уряд пропонує Раді запустити велику приватизацію

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зняти обмеження на продаж низки об’єктів, серед яких - п'ять ТЕЦ, три обленерго, колишній завод «Більшовик», Одеський припортовий завод, Об’єднана гірничо-хімічна компанія та «Президент-готель».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У нас на порядку денному є законопроєкт, яким пропонується розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Запланований продаж великих державних підприємств дасть змогу збільшити надходження до бюджету на більш ніж 12 млрд грн. Наповнення бюджету для нас не є самоціллю, головне, що приватизація - це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах», - сказав Шмигаль.

Уряд хоче, аби у 2021 році процес приватизації пришвидшився, додав Прем'єр.

«Саме тому ми пропонуємо Верховній Раді зняти обмеження на продаж низки об’єктів: 5 ТЕЦ, 3 обленерго, підприємства «Більшовик», Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, «Президент-готелю», - зауважив він.

Шмигаль зазначив, що посли країн G7 так само підтримують уряд на шляху прозорої та вигідної для держави приватизації.

Як повідомляв Укрінформ, державний бюджет на 2021 рік передбачає надходження від приватизації в обсязі 12 млрд грн.

У грудні 2020 року голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявляв, що через законодавчу заборону на проведення аукціонів великої приватизації до кінця дії обмежувальних заходів, пов’язаних із карантином, «об’єктивно відсутня змога дати старт цьому процесу до кінця 2020 року».

Фото: Кабмін