У Польщі планують виробляти електромобілі та гібриди марок Jeep, Fiat і Alfa Romeo

На заводі групи Fiat Chrysler Automobiles (FCA) у місті Тихи (південь Польщі) з другої половини 2022 року вироблятимуть сучасні електромобілі та гібриди марок Jeep, Fiat та Alfa Romeo.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в офіційному повідомленні групи FCA.

Як зауважив керівник Катовицької спеціальної економічної зони Януш Міхалек, домовленість з автовиробником дозволить притягнути 755 млн нових інвестицій (понад 200 млн дол.) на автозавод у місті Тихи і створити нові робочі місця.

Зазначається, що в рамках планів введення в дію нових виробничих ліній група Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отримала державну підтримку від Катовицької спеціальної економічної зони, що стосується податкових пільг для автовиробника.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький з цього приводу написав у Facebook, що Польща намагається притягувати інвестиції навіть у період кризи і висловив сподівання, і це лише початок хороших економічних нових в 2021 році.

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Група Fiat Chrysler Automobiles має в Польщі 13 підприємств, на яких працевлаштовує 6,4 тис. людей. Торік на заводі в місті Тихи вироблено понад 263 тис. автомобілів, зокрема майже 170 тис. автомобілів марки Fiat 500. Більшість із них (74%) на суму понад 12,4 млрд злотих (понад 3,3 млрд дол.) потрапило на експорт.