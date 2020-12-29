Одноразову держдопомогу оформили вже понад 429 тисяч ФОПів і найманих працівників

З часу запуску послуги «Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам» вже успішно оформлено 429 704 заяви.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік під час брифінгу.

Він зазначив, що 353 578 заяв було оформлено через мобільний застосунок "Дія", через портал надійшло 76 126 заяв.

За словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, на виплату одноразової допомоги передбачено 8,3 млрд грн, з них станом на 29 грудня вже перераховано понад 2,8 млрд грн. Таким чином допомогу вже отримало 355 тисяч громадян.

Музиченко наголосив, що ті громадяни, які звернулись із заявами до 28 грудня 2020 року, отримають виплату до кінця поточного року, а ті, хто після 28 грудня - на початку 2021-го.

Урядовець нагадав, що заявки можна оформити через портал або застосунок "Дія" до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Заявку можна оформити на порталі “Дія” в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.