Допомога ФОПам: гроші вже отримали 278 тисяч заявників

Одноразову державну допомогу для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та найманих працівників у розмірі 8 тисяч гривень вже отримали 278 тисяч громадян на загальну суму 2,23 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що 23 грудня була здійснена перша черга виплат за заявками, оформленими через застосунок чи портал Дія. Загалом, починаючи з 14 грудня заявки вже оформили 321 307 громадян.

На отримання одноразової матеріальної допомоги мають право тільки ті ФОПи та наймані працівники ФОПів або юридичних осіб, у яких основний КВЕД є в переліку. Зараз Кабінетом Міністрів визначено, що ці КВЕД є найбільш вразливими в умовах карантинних обмежень.

Щоб отримати матеріальну допомогу, заявку необхідно заповнити до 31 грудня 2020 року. Усі виплати буде здійснено також до 31 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Заявку можна на порталі “Дія” в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.