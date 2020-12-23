Карантинні 8 тисяч: на допомогу ФОПам пішов перший транш

Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ПФУ в Фейсбуці.

«22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячі осіб профінансовано 2 242,8 млн грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1233 «Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Заявку можна на порталі “Дія” в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.

Згодом Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити до 31 грудня реєстрацію на порталі та в додатку «Дія» людей, які звертаються за одноразовою матеріальною допомогою від держави у сумі 8 тисяч гривень.