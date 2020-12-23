Карантинні 8 тисяч: на допомогу ФОПам пішов перший транш

Карантинні 8 тисяч: на допомогу ФОПам пішов перший транш

Укрінформ
Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ПФУ в Фейсбуці.

«22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячі осіб профінансовано 2 242,8 млн грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1233 «Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Заявку можна на порталі “Дія” в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.

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Згодом Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити до 31 грудня реєстрацію на порталі та в додатку «Дія» людей, які звертаються за одноразовою матеріальною допомогою від держави у сумі 8 тисяч гривень.

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