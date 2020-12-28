«Юридичний демарш»: голова ради НБУ прокоментував позови Рожкової та Сологуба

Подання позовів заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба проти ради Національного банку мали меті послабити позиції української сторони у перемовинах з представниками МВФ.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив Богдан Данилишин голова ради НБУ у Фейсбуці.

"Дізнався, що напередодні приїзду місії МВФ заступники голови НБУ Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб подали позов до ради Національного банку… Відтак я роблю висновок, що мета отого юридичного демаршу – послабити позиції української сторони у перемовинах з представниками МВФ", - написав Данилишин.

Він зазначив, що Рада НБУ утримувалася від офіційних коментарів на адресу Рожкової та Сологуба, розуміючи, що професійні питання слід вирішувати не на шпальтах інформаційних видань, а за робочим столом.

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«Звісно, ми живемо у демократичній країні, і будь-яка людина вільна у своїх діях. Але мушу звернути увагу, що у добродіїв Рожкової та Сологуба було декілька місяців на пошук конструктивної тональності взаємин з Радою НБУ як зі своїм роботодавцем, чи оскарження невмотивованих – на їх думку – стягнень, або висловлення фінансових претензії до роботодавців», - наголосив Данилишин.

Він додав, що сам позов офіційно до ради НБУ ще не надійшов, то залишається лише здогадуватися про його суть.

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«Чи то йдеться про оскарження винесеної догани, чи дійсно Рожкова та Сологуб прагнуть відсудити собі багатомільйонні премії, як пишуть деякі ЗМІ», - припустив Данилишин.

На його думку, невипадковим було те, що позови подані напередодні прибуття до України місії МВФ.

«Пані Рожкова свого часу була задіяна в переговорних процедурах з керівництвом Фонду, і добре знає усі чутливі моменти взаємного спілкування і, схоже, вирішила всі ці «знання» задіяти», - припустив голова ради НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшли позови від першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба проти Ради НБУ стосовно порушення трудової дисципліни.