Кабмін спростив умови ведення бізнесу в частині ліцензування

Ліцензії на оптову торгівлю підакцизними товарами можна отримувати в регіональних підрозділах Державної податкової служби, що спрощує умови ведення господарської діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідні зміни до пункту 6 переліку органів ліцензування затверджено рішенням уряду 23 грудня.

Безпосередньо нормативним актом передбачено надання територіальним органам ДПС функції ліцензування оптової торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах і пальним.

Види господарської діяльності, ліцензування якої здійснюють контролюючі органи, доповнюється діяльністю з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Ця норма набуває чинності з 1 січня 2021 року.

Наразі ліцензії на оптову торгівлю підакцизними товарами отримують в центральному апараті ДПС. Нові положення надають змогу бізнесу отримувати такі ліцензії в територіальних підрозділах ДПС, що, у свою чергу, суттєво спрощує умови ведення господарської діяльності.