Уряд розблокував велику приватизацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
“Стратегічний курс України щодо приватизації та залучення інвестицій в економіку України на період епідемії COVID-19 залишається незмінним. Прозора приватизація дозволяє знайти ефективного власника для підприємств. Для держави це означає не тільки наповнення бюджету, а й зростання інвестицій, створення робочих місць та розвиток регіонів”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Як повідомляв Укрінформ, у березні Верховна Рада прийняла закон, яким тимчасово, на період карантинних та обмежувальних заходів, припиняється велика приватизація. У наступному році приватизація має принести бюджету 12 млрд грн.