Уряд розблокував велику приватизацію

Уряд на черговому засіданні 23 грудня схвалив законопроєкт щодо відновлення приватизації об'єктів великої приватизації, що дає змогу здійснити низку підготовчих та організаційних заходів, які передують проведенню безпосереднього продажу об’єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Стратегічний курс України щодо приватизації та залучення інвестицій в економіку України на період епідемії COVID-19 залишається незмінним. Прозора приватизація дозволяє знайти ефективного власника для підприємств. Для держави це означає не тільки наповнення бюджету, а й зростання інвестицій, створення робочих місць та розвиток регіонів”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Верховна Рада прийняла закон, яким тимчасово, на період карантинних та обмежувальних заходів, припиняється велика приватизація. У наступному році приватизація має принести бюджету 12 млрд грн.