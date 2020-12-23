За два місяці приватизації об'єктів спиртової галузі бюджет отримає понад мільярд - ФДМУ

В Україні за результатами двох місяців приватизації об'єктів спиртової галузі до державного бюджету надійде більше мільярда гривень.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“За підсумками двох місяців з початку спиртової приватизації до державного бюджету надійде понад мільярд гривень. І суттєва сума - не єдина чудова новина. Донедавна закритий та монополізований спиртовий ринок України позбувається цього сумного статусу та відкривається новим інвестиціям, управлінським підходам, стандартам якості”, - зазначив він.

Голова ФДМУ також додав, що сьогодні відбувся приватизаційний аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД (Кобиловолоцьке місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" - ред.). За його даними, переможець відкритих торгів отримає актив за 81 млн 750 тис 101 гривню, випередивши своєю ціновою пропозицією ще чотирьох конкурентів.

“Продовжуємо в тому ж дусі. Перший мільярд від спиртової приватизації – далеко не останній”, - пообіцяв Сенниченко.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом держмайна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Починаючи з 15 жовтня, вже приватизовано 16 підприємств Укрспирту. Загалом від приватизації 41 об'єкта галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

За даними Держказначейства, за січень-жовтень 2020 року від приватизації державного майна до держбюджету надійшло загалом понад 1,9 млрд грн.

У першому кварталі 2021 року Фонд державного майна України має намір розпочати приватизацію Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»), а також пакетів акцій шести обленерго.