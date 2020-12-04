Тринадцяте підприємство Укрспирту продали за 84 мільйони - ФДМУ
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна.
Зазначається, що в аукціоні за право власності на цей об’єкт спиртової галузі змагалися 5 учасників, в результаті ціна зросла зі стартових 31,7 млн грн до 84 млн грн, тобто в 2,7 раза.
Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Мартинівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.
У ФДМУ зауважили, що це вже тринадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, що свідчить про зацікавленість бізнесу в інвестиціях у цю галузь.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на кінець листопада вже продав 10 спиртзаводів на загальну суму 524 млн грн. 2 грудня було продано Залозецький спиртзавод за 80 млн грн, 3 грудня - Довжоцький спиртзавод за 61 млн грн.
ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.