Тринадцяте підприємство Укрспирту продали за 84 мільйони - ФДМУ

Онлайн-аукціон з приватизації Мартинівського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП «Укрспирт» відбувся 4 грудня, підприємство продане за 84 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна.

Зазначається, що в аукціоні за право власності на цей об’єкт спиртової галузі змагалися 5 учасників, в результаті ціна зросла зі стартових 31,7 млн грн до 84 млн грн, тобто в 2,7 раза.

Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Мартинівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

У ФДМУ зауважили, що це вже тринадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, що свідчить про зацікавленість бізнесу в інвестиціях у цю галузь.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на кінець листопада вже продав 10 спиртзаводів на загальну суму 524 млн грн. 2 грудня було продано Залозецький спиртзавод за 80 млн грн, 3 грудня - Довжоцький спиртзавод за 61 млн грн.

ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.