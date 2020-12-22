У Чорнобильській зоні відкрили перший пусковий комплекс ЦСВЯП - Енергоатом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».
"Наразі на ЦСВЯП завершено спорудження усіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також сам майданчик, на якому будуть розташовані контейнери з відпрацьованим паливом. Розпочалися пусконаладка та випробування обладнання і устаткування, поставленого компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу стартує у травні 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до Сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України. Ще 14 пускових комплексів ЦСВЯП добудують до 2040 року – паралельно із заповненням майданчика Сховища контейнерами з ВЯП", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що протягом наступних 100 років на ЦСВЯП зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української. (Запорізька АЕС має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).
Зазначається, що в умовах пандемії COVID-19 керівництво Енергоатома вирішило обмежити заходи з нагоди завершення будівництва першої черги ЦСВЯП ознайомчою екскурсією на майданчик Сховища для представників засобів масової інформації.
Мета заходу – поінформувати українську громадськість про відповідність нового об’єкта атомної енергетики найвищим вітчизняним і світовим вимогам ядерної та радіаційної безпеки.
Фото: Енергоатом