У Чорнобильській зоні відкрили перший пусковий комплекс ЦСВЯП - Енергоатом

За участі керівництва «Енергоатому», представників компанії Holtec International (США), інших компаній, які брали участь у реалізації проєкту, відбулось відкриття першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

"Наразі на ЦСВЯП завершено спорудження усіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також сам майданчик, на якому будуть розташовані контейнери з відпрацьованим паливом. Розпочалися пусконаладка та випробування обладнання і устаткування, поставленого компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу стартує у травні 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до Сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України. Ще 14 пускових комплексів ЦСВЯП добудують до 2040 року – паралельно із заповненням майданчика Сховища контейнерами з ВЯП", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що протягом наступних 100 років на ЦСВЯП зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української. (Запорізька АЕС має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).

Зазначається, що в умовах пандемії COVID-19 керівництво Енергоатома вирішило обмежити заходи з нагоди завершення будівництва першої черги ЦСВЯП ознайомчою екскурсією на майданчик Сховища для представників засобів масової інформації.

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Мета заходу – поінформувати українську громадськість про відповідність нового об’єкта атомної енергетики найвищим вітчизняним і світовим вимогам ядерної та радіаційної безпеки.

Фото: Енергоатом