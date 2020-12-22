Енергоатом завершив будівництво першого пускового комплексу ЦСВЯП
Про це повідомляється на сайті відомства.
22 грудня відбулося відкриття комплексу. В заході взяли участь представники керівництва Енергоатома, Holtec International та інших компаній-партнерів.
Зазначається, що вартість першого комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива становить близько 2 млрд грн. Загальна вартість усього проєкту, який складатиметься з 15 пускових комплексів, розрахована на рівні 37 млрд грн.
За планом повністю завершити реалізацію проєкту мають до 2040 року.
Джерело фінансування будівництва ЦСВЯП – кредитні кошти Bank of America Merill Lynch та власні кошти ДП «НАЕК «Енергоатом».
Наразі споруджено всі будівельні конструкції та інфраструктуру з приймання і зберігання ВЯП, а також сам майданчик, на якому розташовуватимуться контейнери з відпрацьованим паливом. Розпочато пусконаладку та випробування обладнання й устаткування компанії Holtec International.
Експлуатація першого пускового комплексу стартує у травні 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії, що веде до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України.
Протягом наступних 100 років на ЦСВЯП зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української.
Фото: Енергоатом