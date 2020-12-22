Енергоатом завершив будівництво першого пускового комплексу ЦСВЯП

ДП «НАЕК «Енергоатом» завершив будівництво у Чорнобильській зоні відчуження першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), куди доправлятиметься відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій.

Про це повідомляється на сайті відомства.

22 грудня відбулося відкриття комплексу. В заході взяли участь представники керівництва Енергоатома, Holtec International та інших компаній-партнерів.

Зазначається, що вартість першого комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива становить близько 2 млрд грн. Загальна вартість усього проєкту, який складатиметься з 15 пускових комплексів, розрахована на рівні 37 млрд грн.

За планом повністю завершити реалізацію проєкту мають до 2040 року.

Джерело фінансування будівництва ЦСВЯП – кредитні кошти Bank of America Merill Lynch та власні кошти ДП «НАЕК «Енергоатом».

Читайте також: Енергоатом продав рекордний обсяг електроенергії

Наразі споруджено всі будівельні конструкції та інфраструктуру з приймання і зберігання ВЯП, а також сам майданчик, на якому розташовуватимуться контейнери з відпрацьованим паливом. Розпочато пусконаладку та випробування обладнання й устаткування компанії Holtec International.

Експлуатація першого пускового комплексу стартує у травні 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії, що веде до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України.

Протягом наступних 100 років на ЦСВЯП зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української.

Фото: Енергоатом