Енергоатом продав рекордний обсяг електроенергії

21 грудня 2020 року ДП «НАЕК «Енергоатом» виставив на аукціон з продажу електричної енергії 15,2 млн кВт-год та реалізував 13,3 млн кВт-год з постачанням у період 1 січня – 30 червня 2021 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Як зазначається, зокрема електроенергії базового навантаження 13 млн МВт-г було продано за середньозваженою ціною 1159,76 грн/МВт-год. (без ПДВ), електроенергії нічних годин – 0,3 млн МВт-г було продано за середньозваженою ціною 735,24 грн/МВт-год. (без ПДВ).

За підсумками аукціону Енергоатом розраховує отримати близько 18,5 млрд грн (з ПДВ) від 9 компаній, які стали покупцями електроенергії.

На біржові торги вперше в історії України був виставлений та реалізований такий великий обсяг електричної енергії.

У підсумку Енергоатом продав майже 40% від загального обсягу виробництва електроенергії наступного півріччя. Обсяг, що залишився, буде спрямовано для потреб населення або завдяки відповідним відрахуванням до державного бюджету через механізми фінансового ПСО, або через продаж за фіксованою ціною у разі ухвалення іншої моделі ПСО.

На думку віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом» Хартмута Якоба, така стратегія продажу є значним кроком уперед у формуванні цивілізованих та чесних правил гри на ринку електричної енергії. «Довгострокові двосторонні угоди є важливою складовою прозорого та зрозумілого для всіх ринку електроенергії, вони відповідають цивілізованим нормам і стандартам. Давно поширеною у світі практикою є продаж великих обсягів електроенергії атомними станціями на 1–3 роки наперед. Ба більше, це один із шляхів виживання Енергоатому в умовах колосальної заборгованості перед ним у сумі понад 24 млрд грн», – зазначив пан Якоб.

Продаж електроенергії на пів року наперед надасть Енергоатому можливість мати прогнозований грошовий потік, а відтак планувати доходи й видатки. Це сприятиме вирішенню ключових проблем Енергоатома. Зокрема компанія зможе:

вчасно й у повному обсязі реалізовувати заходи з ядерної безпеки, виконувати міжнародні зобов’язання України у цій сфері;

чітко планувати та вчасно проводити ремонтні кампанії, здійснювати закупівлю палива;

зафіксувати на пів року достатньо високу та вигідну для Енергоатома ціну продажу електроенергії. Адже сьогодні на нестабільному й незбалансованому вітчизняному ринку електричної енергії доволі важко прогнозувати ціни й умови продажу: є ризики кризових явищ в економіці та промисловості, загострення пандемії, ймовірного падіння попиту, незбалансованого державного регулювання тощо;

закрити дефіцит ліквідності: платити податки, обслуговувати кредити й інші зобов’язання, своєчасно виплачувати заробітну плату, погашати прострочену кредиторську заборгованість, уникати створення нових боргів, що є вкрай важливим для наших підрядників та постачальників.

Фото з відкритих джерел