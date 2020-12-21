Енергоатом запропонував визначити його замовником будівництва під’їзної колії до ЦСВЯП
Таку пропозицію представники компанії озвучили 18 грудня 2020 року на нараді в Кабінеті міністрів України під час розгляду проблемних питань будівництва, повідомили Укрінформу у пресслужбі «НАЕК «Енергоатом».
Водночас у компанії повідомили, що планують завершити будівництво у стислі терміни – до 1 травня 2021 року. Та підкреслили, що у подальшому ДП «НАЕК «Енергоатом» матиме право господарського відання під’їзної колії до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
Відповідне рішення уряду очікується найближчим часом, повідомили в «Енергоатомі».
Прокладання залізничної колії на ділянці Вільча – Янів нині є єдиним проблемним питанням для повноцінного запуску в експлуатацію першого пускового комплексу ЦСВЯП. Протягом попередніх трьох років органи державної влади, які мали б забезпечити будівництво колії, цю роботу не виконали, підкреслили у компанії.
Під’їзна колія необхідна для початку повноцінної експлуатації збудованого першого пускового комплексу ЦСВЯП, куди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій.
Виконавцем робіт з прокладання полотна залізничної колії виступить АТ «Укрзалізниця».
Як повідомляв Укрінформ, ДП «НАЕК «Енергоатом» у грудні 2020 року завершило будівництво першої черги ЦСВЯП, в якому наступне століття зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.
Вартість будівництва становила близько двох мільярдів гривень.
Обладнання американської компанії Holtec International встановлено, розпочато його налагодження, випробування й отримання необхідних ліцензійних документів.