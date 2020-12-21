Енергоатом запропонував визначити його замовником будівництва під’їзної колії до ЦСВЯП

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» запропонувало уряду призначити його замовником будівництва залізничної колії від станції Вільча до станції Янів (зона відчуження, Іванківський район Київської області) протяжністю 43 км.

Таку пропозицію представники компанії озвучили 18 грудня 2020 року на нараді в Кабінеті міністрів України під час розгляду проблемних питань будівництва, повідомили Укрінформу у пресслужбі «НАЕК «Енергоатом».

Водночас у компанії повідомили, що планують завершити будівництво у стислі терміни – до 1 травня 2021 року. Та підкреслили, що у подальшому ДП «НАЕК «Енергоатом» матиме право господарського відання під’їзної колії до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Відповідне рішення уряду очікується найближчим часом, повідомили в «Енергоатомі».

Прокладання залізничної колії на ділянці Вільча – Янів нині є єдиним проблемним питанням для повноцінного запуску в експлуатацію першого пускового комплексу ЦСВЯП. Протягом попередніх трьох років органи державної влади, які мали б забезпечити будівництво колії, цю роботу не виконали, підкреслили у компанії.

Читайте також: Енергоатом починає арбітраж проти РФ щодо компенсації за втрачені активи в Криму

Під’їзна колія необхідна для початку повноцінної експлуатації збудованого першого пускового комплексу ЦСВЯП, куди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій.

Виконавцем робіт з прокладання полотна залізничної колії виступить АТ «Укрзалізниця».

Як повідомляв Укрінформ, ДП «НАЕК «Енергоатом» у грудні 2020 року завершило будівництво першої черги ЦСВЯП, в якому наступне століття зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.

Вартість будівництва становила близько двох мільярдів гривень.

Обладнання американської компанії Holtec International встановлено, розпочато його налагодження, випробування й отримання необхідних ліцензійних документів.