Енергоатом починає арбітраж проти РФ щодо компенсації за втрачені активи в Криму

ДП «НАЕК «Енергоатом» уклав договір з міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling, яка має досвід в інвестиційних арбітражних справах проти Російської Федерації, з метою початку судового процесу проти РФ щодо компенсації за активи, втрачені в Криму.

Про це повідомляється на сайті "Енергоатома", передає Укрінформ.

"17 грудня 2020 року між ДП «НАЕК «Енергоатом» та Міжнародною юридичною фірмою Shearman & Sterling укладено договір про надання послуг щодо підготовки та направлення повідомлення про спір від імені компанії до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують в "Енергоатомі", компанія раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ.

"Інтереси ДП «НАЕК «Енергоатом» представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має значний досвід і беззаперечне лідерство у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти Російської Федерації", - зазначили в компанії.

Shearman & Sterling (Шерман і Стерлінг) - транснаціональна юридична фірма зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Компанія організована як єдине інтегроване партнерство зі штатом близько 850 юристів у багатьох комерційних центрах світу. Юристи фірми практикують в США, Великобританії, Євросоюзі, Франції, Німеччини, Італії та Гонконгу. Компанія заснована в 1873 році й входить в еліту американських юридичних фірм.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні минулого року з метою відшкодування збитків за втрату активів у Криму судові претензії до РФ пред'явила Національна енергетична компанія "Укренерго". На даний момент справа розглядається в Паризькому арбітражному суді. Суму компенсації за втрачене майно Укренерго оцінює в 527,3 млн євро з урахуванням відсотків.