«Енергоатом» не має боргів перед СхідГЗК і не має стосунку до зарплат шахтарів

У НАЕК «Енергоатом» спростовують твердження керівництва ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо заборгованості перед підприємством і мають намір звернутися до правоохоронних органів з приводу поширення неправдивої інформації.

Про це заявили в НАЕК, коментуючи акцію працівників СхідГЗК, які 16 грудня перекрили рух на трасах національного значення в Кіровоградській області, протестуючи проти зупинки шахт та невиплати заробітної плати, передає Укрінформ.

"Директор підприємства пояснив шахтарям, що цей борг нібито виник внаслідок невиконання Енергоатомом зобов’язань за контрактом зі СхідГЗК щодо постачання уранового концентрату... У зв’язку з цим офіційно інформуємо ... про те, що НАЕК «Енергоатом» не має заборгованості за поставлену продукцію перед державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»", - заявили у компанії.

В Енергоатомі стверджують, що у 2020 році сплатили СхідГЗК майже 2,8 млрд грн, зокрема у грудні 110,5 млн грн. При цьому заборгованість комбінату перед шахтарями, за наявною інформацією, становить близько 140 млн грн.

"Водночас СхідГЗК відвантажив не всю, а лише дві третини продукції, яку мав би поставити для НАЕК «Енергоатом» на сьогодні. Внаслідок цього заборгованість ДП «СхідГЗК» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» у грошовому еквіваленті сягнула вже 676 млн грн", - зазначають у НАЕК.

При цьому в Енергоатомі наголосили, що продовжують виконувати умови укладеного договору "навіть попри те, що він є вкрай невигідним для компанії, а умови роботи СхідГЗК – непрозорими".

"З огляду на ситуацію, що склалася, і постійне поширення дезінформації та фейків, до якого вдається керівництво СхідГЗК, НАЕК «Енергоатом» планує найближчим часом звернутися до правоохоронних і судових органів", - заявили в компанії.

Як повідомлялося, на Кіровоградщині гірники виведених у простій шахт "Смолінська", "Інгульська" і "Новокостянтинівська" 16 грудня перекрили три дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

СхідГЗК і НАЕК "Енергоатом" уклали довгостроковий договір у листопаді 2019 року.

Згідно з його умовами, СхідГЗК у період із 2020 по 2025 рік має виробляти та постачати НАЕК «Енергоатом» урановий оксидний концентрат (УОК) - 1000 тонн УОК щороку за базовою ціною 2 912 грн/кг (без урахування ПДВ). Договором також передбачено, що постачання уранового концентрату СхідГЗК здійснюватиме на умовах авансової передоплати.

Як стверджує Енергоатом, у листопаді 2020 року СхідГЗК офіційно повідомив, що цього року не зможе у повному обсязі виконати постачання за договором, та запропонував перенести поставку 90 тонн уранового оксидного концентрату на січень 2021 року.