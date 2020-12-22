Перші гроші від ліцензій на гральний бізнес можуть бути у бюджеті до кінця року - Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сподівання, що до кінця року в державний бюджет надійдуть перші гроші від продажу ліцензій на ведення грального бізнесу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія сказав на пресконференції у вівторок.

"Зараз закінчує роботу комісія, для того, щоб перші ліцензії все ж таки продавати в цьому році. Там є ще один законопроєкт щодо оподаткування цього бізнесу, він трошки гальмує сам процес, але все ж таки, є вже декілька десятків охочих придбати ліцензії, вже відкриті бюджетні рахунки. І ми сподіваємося, що до кінця року вже будуть перші гроші в бюджет за ті ліцензії, які люди хочуть придбати", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, у липні Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес. Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Також законом передбачається регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема, забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

Кабмін 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу.