Легалізація грального бізнесу принесе Україні 7,4 мільярда - Марченко

Легалізація грального бізнесу принесе державному бюджету в наступному році 7,4 млрд грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Передбачені доходи від узаконення грального бізнесу – 7,4 мільярда гривень. Приватизація має дати бюджету ще 12 мільярдів. Оптимістичним маркером вважаю аукціон із продажу майнового комплексу столичного готелю “Дніпро”. Ми підтримуємо зусилля Фонду держмайна. Чим більше коштів надійде від приватизації, тим менше доведеться позичати на фінансових ринках. Ці гроші – ресурс для погашення бюджетного дефіциту. А мала приватизація – підтримка для місцевих бюджетів", - сказав Марченко.

Він також зазначив, що наступного року Україна планує отримати із зовнішніх джерел близько 180 млрд гривень (6,41 млрд дол. за поточним курсом – ред.). Внутрішні запозичення плануються на рівні 497 мільярдів.

"Натомість віддати кредиторам маємо 468 мільярдів гривень. Справді, левова частка запозичень призначена для погашення боргів попередніх періодів", - зазначив Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес. Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Також законом передбачається регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема, забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.