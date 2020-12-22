Ювілей Державної служби зайнятості: послугами скористалися 37 мільйонів українців

За 30 років роботи Державної служби зайнятості її послугами скористалося 37 млн українців, 20 млн з них знайшли роботу.

Як передає Укрінформ, про це з нагоди тридцятиріччя установи повідомила пресслужба Мінекономіки.

«За 30 років послугами служби зайнятості скористалися 37 млн. українців. Нове робоче місце за сприяння служби знайшли понад 20 млн громадян. Підприємцями стали 397 тисяч колишніх безробітних», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропозицією пройти професійне навчання за сприяння служби зайнятості скористалися 4 млн безробітних громадян. У центрах професійно-технічної освіти, які діють в системі служби, нову професію або кваліфікацію здобули 385 тис. слухачів. Наразі в центрах ліцензовано 95 спеціальностей, а рівень працевлаштування випускників сягає 90%. До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 7 млн громадян.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко зазначив, що наразі Державна служба зайнятості успішно реалізує дві урядові програми підтримки: “Програма по частковому безробіттю” та “Допомога роботодавцям до 8000 грн на період посиленого карантину”.

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«Так, завдяки першій програмі вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для близько 400 тисяч людей. Щодо другої програми – з початку дії програми (за 7 днів, станом на 21 грудня) до центрів зайнятості вже подано 4,6 тисяч пакетів документів для надання такої допомоги майже 150 тисячам працівників. Орієнтовна сума допомоги, згідно з розрахунками роботодавців, складає близько 572 млн грн”, - проінформував урядовець.