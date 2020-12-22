В Україні впроваджуватимуть Програму гідної праці

Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження Програми гідної праці на 2020-2024 роки підписано представниками України та Міжнародної організації праці.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«В рамках діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради міністр Ігор Петрашко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження Програми гідної праці для України на 2020-2024 роки. З боку Міжнародної організації праці (МОП) підпис поставив директор Регіонального бюро МОП для країн Європи та Центральної Азії Хайнц Коллер», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програма містить три пріоритети: покращений соціальний діалог; інклюзивна та продуктивна зайнятість; поліпшені умови праці та соціальний захист.

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Також управління Програмою здійснюватимуть Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи (DWT/СО – Будапешт) та Національний координатор МОП в Україні. Підтримка заходів у рамках Програми забезпечуватиметься Регіональним бюро для країн Європи та Центральної Азії та технічними підрозділами штаб-квартири МОП у Женеві.

Як наголошується, програма розроблена на підтримку національних пріоритетів відповідно до Порядку денного сталого розвитку до 2030 року, Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.