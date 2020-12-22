Конгрес США виділив $2,3 трильйона на підтримку держекономіки, бізнесу і громадян

Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт, який передбачає пакет заходів щодо виділення $2,3 трлн для підтримки економіки в умовах пандемії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт, який виділяє в сукупній сумі $2,3 трлн, є одним із найбільших бюджетних документів, що їх будь-коли розглядав Конгрес США. Його можна співставити лише з Актом CARES – першим пакетом допомоги американським громадянам і бізнесу, який містив $2,2 трлн і був прийнятий наприкінці березня.

Нинішній законопроєкт, зокрема, виділяє $1,4 трлн на видатки федеральних установ, що охоплюють, зокрема, питання транспорту, сільського господарства, охорони здоров’я, національної безпеки та зовнішньої політики. Серед іншого він збільшує фінансування Національного інституту охорони здоров’я на $1,25 млрд, а також центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) на $125 млн.

Окрема частина передбачає виділення $900 млрд для стимулювання малого бізнесу за допомогою Програми захисту зарплати. У цьому зв’язку затверджується, зокрема, збільшення на $300 щотижневих федеральних виплат з безробіття. Пакет підтримки також включає стимулюючі чеки по $600 для більшості громадян США.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю партійне керівництво в обох палатах Конгресу США після кількох місяців політичного протистояння та тижнів інтенсивних переговорів дійшло згоди щодо законопроєкту про допомогу країні в період коронакризи. У Білому домі вже заявили, що президент має намір підписати новий проєкт закону.