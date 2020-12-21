Визначені організації, що збиратимуть роялті за виконання музичних творів – Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відбулися відкриті конкурси з визначення акредитованих організацій колективного управління (ОКУ) щодо публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що конкурси забезпечили акредитацію найбільш репрезентативних ОКУ, що збиратимуть винагороду на умовах прозорості, ефективності і підзвітності правовласникам. У свою чергу, запевняють у міністерстві, платникам роялті у вказаних сферах (закладам КаБаРе – щодо публічного виконання, телерадіокомпаніям – щодо публічного сповіщення) буде простіше оформити правомірне використання музики у відповідній діяльності.

«Очікуваним результатом реформування системи колективного управління в Україні є створення цивілізованого ринку роялті, що забезпечить передумови для виключення країни зі «Списку 301», – сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романішин.

Наголошується, що проведення конкурсів дозволило Мінекономіки виконати вимоги пункту 201 Плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів №1133-р від 9 вересня 2020 року, щодо завершення процесу акредитації організацій колективного управління у восьми сферах, де передбачається діяльність акредитованих організацій відповідно до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".

Відкриті конкурси з визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах розширеного колективного управління щодо публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів відбулися під головуванням Романішина.

Як повідомляв Укрінформ, діяльність організацій колективного управління регулюється законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року.

Наприкінці жовтня 2019 року завершився прийом заявок від ОКУ, які збирають роялті для авторів від користувачів авторської продукції у таких сферах, як публічне сповіщення музичних і драматичних творів, ретрографічне відтворення, публічне виконання музичних недраматичних творів, відтворення в домашніх умовах і наслідування.

Організації колективного управління – це установи, яким автори творів або інші правовласники можуть передавати свої повноваження на управління авторськими або суміжними правами. ОКУ можуть від імені правовласників укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.

Список 301 (або Спеціальний звіт 301) - готується щорічно Офісом торгового представника США відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року. У цих звітах повідомляється про торгові бар'єри для американських компаній і продуктів у зв'язку з законами про інтелектуальну власність, що стосуються авторського права, патентів і товарних знаків в інших країнах.