Миколаївський «Океан» спільно з турецьким концерном будуватиме корвети для ВМС України

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спільно з Державним оборонним концерном Турецької Республіки реалізовуватимуть проєкт з будівництва серії кораблів класу корвет для Військово-морських сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Суднобудівний завод “Океан” уклав меморандум з Державним оборонним концерном Турецької Республіки про спільну діяльність з реалізації проєкту будівництва серії кораблів класу корвет для Військово-морських сил України на виконання рамкової військової угоди, підписаної в жовтні 2020 року під час зустрічі Президентів України та Турецької Республіки в Анкарі, а також контракту на будівництво корветів, підписаного сторонами 14 грудня поточного року в Києві», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з метою локалізації корветної програми Державним оборонним концерном Турецької Республіки був проведений аудит технічної спроможності суднобудівних підприємств України. Суднобудівний завод “Океан” обрано та включено в корветну програму з урахуванням унікальних технічних можливостей підприємства, наявності професійних кадрів та поточної програми модернізації виробничих активів.

Меморандум передбачає укладення окремих контрактів між сторонами в чітко обумовлені строки та конкретні кроки співпраці в рамках корветної програми, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня Міністерство оборони вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення. Низку оборонних контрактів із турецькими компаніями підписав міністр оборони Андрій Таран. Йдеться про проєкти, покликані радикальним чином посилити бойові спроможності ВМС України задля підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні. Це перші конкретні домовленості у рамках нещодавно підписаної угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки.

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Раніше повідомлялось, що у жовтні Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.

Тоді ж міністр оборони України та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами.