Таран обговорив з міністром оборони Туреччини безпеку в Чорному морі

Таран обговорив з міністром оборони Туреччини безпеку в Чорному морі

Укрінформ
Міністерства оборони України та Турецької Республіки розглядають можливість створення механізмів цільових консультацій в галузі безпеки і оборони Чорноморського регіону.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі у форматі “квадрига” , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вивчаємо можливість створення механізму цільових консультацій в галузі безпеки і оборони Чорноморського регіону між нашими двома країнами. Ми також активно розвиваємо військово-технічне співробітництво з Туреччиною», - повідомив Таран, нагадавши, що цього тижня були підписані двосторонні угоди про виробництво та постачання для України корветів та безпілотних авіаційних комплексів.

Міністр оборони України також підкреслив, що зустріч чотирьох міністрів у форматі «квадрига» є непересічною і що ключовою темою зустрічі було обговорення безпекової ситуації в регіоні.

«Невипадково, що основною темою сьогоднішньої зустрічі було обговорення безпекової ситуації в регіоні. В першу чергу це стосується Чорноморсько-Азовського регіону, який зазнає серйозного тиску через агресивну політику Росії. І в цих умовах становлення тісних партнерських відносин між країнами, які прагнуть миру, має дуже важливе значення. Це стосується наших двох країн. Мені приємно відзначити, що ми маємо повне розуміння цієї ситуації з нашими турецькими колегами. Міністерство оборони України прагне максимально інтенсифікувати співробітництво між оборонними відомствами України та Туреччини, реалізуючи положення рамкової угоди, яка була підписана між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки», - наголосив Таран.

Він також підкреслив, що ця співпраця розглядається в контексті подальшого набуття Україною повноправного членства в НАТО. Така співпраця України та Туреччини сприятиме безпеці у всьому Чорноморському регіоні.

Як повідомлялося, 16 жовтня Зеленський та Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн.

Читайте також: Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму - Таран

14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями.

Домовленість про створення нового формату політико-безпекових консультацій “квадрига” (2+2) за участю міністрів закордонних справ і міністрів оборони України і Туреччини була досягнута за результатами робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки 16 жовтня 2020 року. Метою створення «квадриги», засідання якої відбуватимуться щорічно, є обговорення найактуальніших питань у галузі політики і регіональної безпеки, координація спільних дій та опрацювання нових проєктів у політичній, безпековій, економічній та оборонно-промисловій галузях.

Фото: МОУ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-