Таран обговорив з міністром оборони Туреччини безпеку в Чорному морі

Міністерства оборони України та Турецької Республіки розглядають можливість створення механізмів цільових консультацій в галузі безпеки і оборони Чорноморського регіону.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі у форматі “квадрига” , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вивчаємо можливість створення механізму цільових консультацій в галузі безпеки і оборони Чорноморського регіону між нашими двома країнами. Ми також активно розвиваємо військово-технічне співробітництво з Туреччиною», - повідомив Таран, нагадавши, що цього тижня були підписані двосторонні угоди про виробництво та постачання для України корветів та безпілотних авіаційних комплексів.

Міністр оборони України також підкреслив, що зустріч чотирьох міністрів у форматі «квадрига» є непересічною і що ключовою темою зустрічі було обговорення безпекової ситуації в регіоні.

«Невипадково, що основною темою сьогоднішньої зустрічі було обговорення безпекової ситуації в регіоні. В першу чергу це стосується Чорноморсько-Азовського регіону, який зазнає серйозного тиску через агресивну політику Росії. І в цих умовах становлення тісних партнерських відносин між країнами, які прагнуть миру, має дуже важливе значення. Це стосується наших двох країн. Мені приємно відзначити, що ми маємо повне розуміння цієї ситуації з нашими турецькими колегами. Міністерство оборони України прагне максимально інтенсифікувати співробітництво між оборонними відомствами України та Туреччини, реалізуючи положення рамкової угоди, яка була підписана між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки», - наголосив Таран.

Він також підкреслив, що ця співпраця розглядається в контексті подальшого набуття Україною повноправного членства в НАТО. Така співпраця України та Туреччини сприятиме безпеці у всьому Чорноморському регіоні.

Як повідомлялося, 16 жовтня Зеленський та Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн.

14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями.

Домовленість про створення нового формату політико-безпекових консультацій “квадрига” (2+2) за участю міністрів закордонних справ і міністрів оборони України і Туреччини була досягнута за результатами робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки 16 жовтня 2020 року. Метою створення «квадриги», засідання якої відбуватимуться щорічно, є обговорення найактуальніших питань у галузі політики і регіональної безпеки, координація спільних дій та опрацювання нових проєктів у політичній, безпековій, економічній та оборонно-промисловій галузях.

Фото: МОУ