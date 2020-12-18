Відновлення Донбасу: Україна підписала угоду на $100 мільйонів із МБРР

Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику у розмірі 100 млн доларів для реалізації проєкту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження".

Підписи під документом поставили віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і т.в.о регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Бахер Ель-Хіфнаві, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінреінтеграції.

"Кредит надається на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років - пільгові. Найближчим часом буде підписано угоду між Мінфіном і Мінреінтеграції щодо використання цих коштів", - йдеться у повідомленні.

Проєкт "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження" (3В) передбачає проведення капітального ремонту близько 183 км доріг у Луганській області та залучення інвестицій для відновлення сільського господарства через реалізацію окремих субпроєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ для галузі на території Луганщини, підконтрольній уряду України.

"В центрі цього проєкту, як і в майбутній Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей, - люди. Створення комфортних умов для громадян, створення робочих місць – це пріоритети", - наголосив Резніков.

Він додав, що раніше урядовий Комітет розглянув і рекомендував винести на розгляд уряду концепцію майбутньої Стратегії економічного розвитку.

Віцепрем‘єр також нагадав про ще один важливий проєкт на Луганщині - будівництво залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лантратівка — Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України.

"Ми намагаємось максимально комплексно підходити до вирішення питань областей. Наразі мова йде про підконтрольні Уряду території Донеччини і Луганщини, але після деокупації сили будуть зосереджені на розвитку наразі окупованих територій Донецької і Луганської областей України", - додав Резніков.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 2 вересня погодив залучення позики у розмірі 100 мільйонів доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження» (3В) і уповноважив віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова підписати відповідну Угоду з МБРР.