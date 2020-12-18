Відновлення Донбасу: Україна підписала угоду на $100 мільйонів із МБРР

Відновлення Донбасу: Україна підписала угоду на $100 мільйонів із МБРР

Укрінформ
Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику у розмірі 100 млн доларів для реалізації проєкту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження".

Підписи під документом поставили віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і т.в.о регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Бахер Ель-Хіфнаві, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінреінтеграції.

"Кредит надається на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років - пільгові. Найближчим часом буде підписано угоду між Мінфіном і Мінреінтеграції щодо використання цих коштів", - йдеться у повідомленні.

Проєкт "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження" (3В) передбачає проведення капітального ремонту близько 183 км доріг у Луганській області та залучення інвестицій для відновлення сільського господарства через реалізацію окремих субпроєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ для галузі на території Луганщини, підконтрольній уряду України.

Читайте також: Позика МБРР: Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах

"В центрі цього проєкту, як і в майбутній Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей, - люди. Створення комфортних умов для громадян, створення робочих місць – це пріоритети", - наголосив Резніков.

Він додав, що раніше урядовий Комітет розглянув і рекомендував винести на розгляд уряду концепцію майбутньої Стратегії економічного розвитку.

Віцепрем‘єр також нагадав про ще один важливий проєкт на Луганщині - будівництво залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лантратівка — Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України.

"Ми намагаємось максимально комплексно підходити до вирішення питань областей. Наразі мова йде про підконтрольні Уряду території Донеччини і Луганщини, але після деокупації сили будуть зосереджені на розвитку наразі окупованих територій Донецької і Луганської областей України", - додав Резніков.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 2 вересня погодив залучення позики у розмірі 100 мільйонів доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження» (3В) і уповноважив віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова підписати відповідну Угоду з МБРР.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-