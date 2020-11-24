Позика МБРР: Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику.

Відповідне розпорядження №519/2020-рп оприлюднене на сайті Президента.

Так, документ передбачає утворення делегації України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

До складу делегації увійшли: заступник міністра соціальної політики України, глава делегації Віталій Музиченко; директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Тамара Андрієва; директор Департаменту міжнародних фінансових проєктів Міністерства фінансів України Катерина Єлішиєва; заступник начальника відділу підтримки проєктів з МФО та іноземними країнами Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Пацьора; директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Дмитро Пономаренко.

Згідно з розпорядженням, главі делегації дозволено вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації.

"Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (додаються, для службового користування)", - йдеться у розпорядженні.

Документ також уповноважує міністра фінансів Сергія Марченка на підписання Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.