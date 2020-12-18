Нафта дешевшає через сплеск коронавірусу і локдауни

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 18 грудня, на тлі високої захворюваності на COVID-19 по всьому світу і побоювань затягування обмежувальних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $51,18 за барель, що на $0,32 (0,62%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,25 (0,52%) - до $48,11 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $51,50 і $48,36 відповідно.

За даними агентства Reuters, більше ніж 73,65 млн осіб у всьому світі заразилися новим коронавірусом. З них померло 1 654 920 осіб. Різкий сплеск числа випадків веде до жорстких обмежень на поїздки, що позначається на короткостроковому попиті на паливо і настроях ринку.

Проте, нафтовий ринок завершує в плюсі ​​сьомий тиждень поспіль завдяки надіям на швидке прийняття нового пакета стимулюючих заходів у США, який, на думку експертів, міг би підтримати попит на нафту в короткостроковій перспективі - до масового впровадження вакцин від коронавірусу.

"Ми спостерігаємо практично безупинне зростання цін на нафту в останні кілька тижнів, оскільки починається поширення вакцин, запаси нафти йдуть вниз, попит в Азії залишається високим, а, крім того, ослаблення долара підтримує всі сировинні ринки. Якщо американський конгрес зможе прийняти антикризовий пакет цього тижня, WTI може підскочити до $50 за барель", - зазначає головний аналітик ринку Oanda Едвард Моя.

У січні ОПЕК + планує додатково експортувати 500 тис.бар. сирої нафти на добу, що стане першим кроком до реалізації плану по поверненню на ринок 2 млн бар/добу.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 51,27 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,50 долара за барель, що відповідає рівню закриття торгів ($51,50).