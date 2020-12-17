Покращення трьох параметрів підніме Україну в рейтингу Doing Business - Шмигаль

Уряд ставить за мету досягти топ-50 в Індексі глобальної конкурентоспроможності та топ-30 у рейтингу Doing Business.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час онлайн-розмови з провідними підприємцями на тему «Україна і світ 2021», передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Зараз у рейтингу Doing Business ми коливаємося в районі 60-го місця. Є три параметри, які тримають нас унизу. Це підключення до електромереж, законодавство про банкрутство та доступність до фінансових ресурсів», - зазначив глава уряду.

За його словами, ці ризики внутрішні та зовнішні інвестори сприймають як обмеження для розвитку бізнесу.

Прем’єр-міністр відзначив, що вже ухвалений Кодекс України з процедур банкрутства. Подальша робота у законодавчій сфері та з підзаконними актами в цій сфері дасть змогу Україні піднятися в рейтингу Doing Business.

«Потрібні також законодавчі зміни стосовно підключення до електромереж. Ми зробили вже перші кроки. В Україні запроваджений так званий RAB-тариф. Це частина тарифу, яка відшкодовується власникам електромереж і спрямовується ними, власне, на реінвестиції в розвиток мереж і - головне - на здешевлення підключень», - підкреслив Шмигаль.

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Він додав, що важливим є також нормативне регулювання процедури підключення до електромереж. «Ми також цим займаємося. Це один із пріоритетів для бізнесу та інвесторів», - наголосив очільник Кабміну.