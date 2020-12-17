Шмигаль анонсував низку кроків у боротьбі з корупцією наступного року

В Україні у наступному році буде здійснено низку важливих кроків у питанні боротьби з корупцією та покращення умов для ведення бізнесу.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021», організованому НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Буде багато кроків. Різні кроки будуть мати різну важливість, але реформа правосуддя та встановлення кінцевого рівня справедливості – це для всіх однаково важливо. Для кожного громадянина, для кожного бізнесу, для іноземних інвесторів. Це те, чим ми щотижня займаємося разом із президентом, із нашими міжнародними партнерами», - сказав Шмигаль.

Водночас він закликав набратися терпіння та розуміти, що боротьба із корупцією – це довготривалий процес і подолати це явище одразу неможливо.