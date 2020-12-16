НАЗК у листопаді викрило 455 корупціонерів, найбільше - серед депутатів місцевих рад

Національне агентство з питань запобігання корупції протягом листопада внесло до реєстру корупціонерів відомості про 455 осіб, серед яких найбільше, понад третина, - депутати місцевих рад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

Так, загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності.

Серед притягнутих до кримінальної відповідальності - 7 депутатів місцевих рад, 4 поліцейських, 2 митники. Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за: пропозицію, обіцянку чи надання хабаря - 41 раз; прийняття пропозиції, обіцянки хабаря чи одержання хабаря - 10 разів; декларування недостовірної інформації чи умисне неподання декларації - 8 разів.

Серед притягнутих до адміністративної відповідальності: депутатів місцевих рад - 186 осіб, працівників Нацполіції - 19 осіб, працівників державної служби - 25 осіб. До адміністративної відповідальності найчастіше притягували за: несвоєчасне подання декларації - 357 разів; порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - 14 разів; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані - 9 разів.

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З початку року до Реєстру корупціонерів загалом внесені дані про 4448 порушників. На сьогодні у Реєстрі наявні відомості про 34 182 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, НАЗК розпочало модернізацію Реєстру корупціонерів у співпраці з проєктом USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».