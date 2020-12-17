Україна зацікавлена в залученні азербайджанських інвестицій - Тарас Качка
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка на зустрічі з азербайджанським бізнесом в Посольстві Азербайджану в Україні.
"Для нас надважливо підтримувати діалог з азербайджанським бізнесом, тому що у нас є чимало планів і активностей в регіоні", - наголосив Качка.
Він зазначив, що в Мінекономіки відкриті до пропозицій і зауважень і зацікавлені в залученні азербайджанських інвестицій, а також ладні надавати підтримку азербайджанському бізнесу в Україні.
Діалог з азербайджанським бізнесом / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
За словами посла Азербайджану в Україні Ельміри Ахундової, в Азербайджані очікують від України збільшення інвестицій в деокуповані території. "Вже розпочалися дорожні і будівельні роботи в звільнених від окупації територіях. Я вважаю, що Україна може і мусить взяти участь у цих процесах, тому що Україна - це стратегічний партнер", - акцентувала вона. Посол також додала, що Азербайджан одержав пропозиції від деяких українських компаній щодо інвестицій у розвиток деокупованих регіонів.
Виконуюча обов'язки директора Офісу з просування експорту Тетяна Міськова також зазначила, що в Україні активно розвивається IT-сектор. Вона додала, що продукти в сферах діджиталізаціі і цифровізації можуть стати частиною українського експорту до Азербайджану.
Як повідомлялося, торік товарообіг між Азербайджаном і Україною досяг 808 млн доларів.