Україна зацікавлена в залученні азербайджанських інвестицій - Тарас Качка

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка на зустрічі з азербайджанським бізнесом в Посольстві Азербайджану в Україні.

"Для нас надважливо підтримувати діалог з азербайджанським бізнесом, тому що у нас є чимало планів і активностей в регіоні", - наголосив Качка.

Він зазначив, що в Мінекономіки відкриті до пропозицій і зауважень і зацікавлені в залученні азербайджанських інвестицій, а також ладні надавати підтримку азербайджанському бізнесу в Україні.

Діалог з азербайджанським бізнесом / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

За словами посла Азербайджану в Україні Ельміри Ахундової, в Азербайджані очікують від України збільшення інвестицій в деокуповані території. "Вже розпочалися дорожні і будівельні роботи в звільнених від окупації територіях. Я вважаю, що Україна може і мусить взяти участь у цих процесах, тому що Україна - це стратегічний партнер", - акцентувала вона. Посол також додала, що Азербайджан одержав пропозиції від деяких українських компаній щодо інвестицій у розвиток деокупованих регіонів.

Виконуюча обов'язки директора Офісу з просування експорту Тетяна Міськова також зазначила, що в Україні активно розвивається IT-сектор. Вона додала, що продукти в сферах діджиталізаціі і цифровізації можуть стати частиною українського експорту до Азербайджану.

Як повідомлялося, торік товарообіг між Азербайджаном і Україною досяг 808 млн доларів.