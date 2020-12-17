Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Ціни на нафту підвищуються в четвер, 17 грудня, на даних Управління енергетичної інформації (EIA) про падіння запасів в США минулого тижня. Наближення до угоди про фіскальне стимулювання у конгресі та сильний попит в Азії також підтримують ціни.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 51,56 за барель, що на $ 0,48 (0,94%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 48,30 за барель, що на $ 0,48 (1%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги завершилися на рівні $ 51,08 і $ 47,82 відповідно.

Обидва контракти в середу в черговий раз завершили торги на максимальній позначці за більш ніж 9 місяців.

Запаси нафти в США знизилися на 3,1 мільйона барелів за тиждень, що завершився 11 грудня, до 500,1 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації в середу.

Крім того, американські законодавці наблизились до угоди про комплекс заходів допомоги в боротьбі з коронавірусом на суму $ 900 мільярдів. За інформацією обізнаних джерел The Wall Street Journal, пакет, який обговорювався в середу, не включатиме допомоги владі штатів і захисту компаній від претензій у зв'язку з пандемією. У той же час, очікується, що заходи підтримки передбачатимуть прямі виплати громадянам.

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«Останній повний торговий тиждень року був досить оптимістичним для цін на сиру нафту, оскільки трейдери енергоресурсів більше уваги приділяють світлу в кінці COVID-тунелю, а попит в Азії залишається високим», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку компанії OANDA у Нью-Йорку.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 51,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,07 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 51,08).