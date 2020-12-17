Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 51,56 за барель, що на $ 0,48 (0,94%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 48,30 за барель, що на $ 0,48 (1%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги завершилися на рівні $ 51,08 і $ 47,82 відповідно.
Обидва контракти в середу в черговий раз завершили торги на максимальній позначці за більш ніж 9 місяців.
Запаси нафти в США знизилися на 3,1 мільйона барелів за тиждень, що завершився 11 грудня, до 500,1 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації в середу.
Крім того, американські законодавці наблизились до угоди про комплекс заходів допомоги в боротьбі з коронавірусом на суму $ 900 мільярдів. За інформацією обізнаних джерел The Wall Street Journal, пакет, який обговорювався в середу, не включатиме допомоги владі штатів і захисту компаній від претензій у зв'язку з пандемією. У той же час, очікується, що заходи підтримки передбачатимуть прямі виплати громадянам.
«Останній повний торговий тиждень року був досить оптимістичним для цін на сиру нафту, оскільки трейдери енергоресурсів більше уваги приділяють світлу в кінці COVID-тунелю, а попит в Азії залишається високим», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку компанії OANDA у Нью-Йорку.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 51,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,07 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 51,08).