Рада утворила ТСК для розслідування причин збитковості вугільних підприємств

Рада утворила ТСК для розслідування причин збитковості вугільних підприємств

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу” (№2528).

За це проголосував 181 народний депутат за мінімально необхідних 150, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, ТСК утворюється з метою здійснення парламентського контролю щодо причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин та причин критичного становища щодо заборгованостей по заробітній платі працівникам вугільних підприємств.

Основним завданням ТСК визначається: перевірка діяльності ПАТ «Львівська вугільна компанія», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля», ПрАТ «Шахта «Надія»», ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» та інших підприємств вугільної галузі України.

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Також завданням ТСК є розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу, що призвели, зокрема, до: заборгованості по виплаті заробітній платі працівникам вугільної галузі; зменшення видобутку вугілля; погіршення якості вугілля; заборгованості по електроенергії на вугледобувних підприємствах; невчасної модернізації видобутку вугілля.

Комісія має розробити пропозиції Верховній Раді та Кабінету Міністрів на підставі результатів розслідування, а також ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

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Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата Юрія Камельчука (фракція “Слуга народу”), заступником голови - Сергія Дунаєва (”Опозиційна платформа - За життя”). До складу ТСК також увійшли народні депутати Андрій Кіт (депутатська група “Довіра”, Людмила Буймістер, Андрій Жупанин ,Сергій Нагорняк, Остап Шипайло (всі - "Слуга народу”).

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