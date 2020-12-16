Рада утворила ТСК для розслідування причин збитковості вугільних підприємств

Верховна Рада ухвалила постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу” (№2528).

За це проголосував 181 народний депутат за мінімально необхідних 150, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, ТСК утворюється з метою здійснення парламентського контролю щодо причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин та причин критичного становища щодо заборгованостей по заробітній платі працівникам вугільних підприємств.

Основним завданням ТСК визначається: перевірка діяльності ПАТ «Львівська вугільна компанія», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля», ПрАТ «Шахта «Надія»», ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» та інших підприємств вугільної галузі України.

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Також завданням ТСК є розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу, що призвели, зокрема, до: заборгованості по виплаті заробітній платі працівникам вугільної галузі; зменшення видобутку вугілля; погіршення якості вугілля; заборгованості по електроенергії на вугледобувних підприємствах; невчасної модернізації видобутку вугілля.

Комісія має розробити пропозиції Верховній Раді та Кабінету Міністрів на підставі результатів розслідування, а також ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата Юрія Камельчука (фракція “Слуга народу”), заступником голови - Сергія Дунаєва (”Опозиційна платформа - За життя”). До складу ТСК також увійшли народні депутати Андрій Кіт (депутатська група “Довіра”, Людмила Буймістер, Андрій Жупанин ,Сергій Нагорняк, Остап Шипайло (всі - "Слуга народу”).