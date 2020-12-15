З металургійної продукції в Україні збільшилося лише виробництво чавуну

За січень-листопад 2020 року виробництво чавуну в Україні збільшилося на 0,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 18,59 млн тонн; виробництво інших видів металургійної продукції скоротилося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

За даними ОП «Укрметалургпром», за 11 місяців 2020 року в Україні було вироблено 18,59 млн тонн чавуну (на 0,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року); 18,71 млн тонн сталі (на 3,0% менше); 16,72 млн тонн металопрокату (на 0,4% менше).

Забезпечення підприємств залізорудною сировиною (ЗРС) за 11 місяців 2020 року здійснювалось відповідно до потреби металургійного виробництва. Імпорту ЗРС не було. Експорт залізорудної сировини за 11 місяців 2020 року становив 41,84 млн тонн (на 14% більше, ніж за аналогічний період 2019 року).

За січень-листопад 2020 року на українські коксохімічні підприємства було поставлено 12,09 млн тонн вугілля для коксування (на 5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких 3,30 млн тонн – українського походження і 8,79 млн тонн – імпортного. Загальний обсяг коксу, який закупили українські металурги у січні-листопаді 2020 року, становить 7,44 млн тонн (на 9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року): 7,32 млн тонн українського походження; 0,12 млн тонн – імпортного.

Також за 11 місяців 2020 року було заготовлено 2,64 млн тонн металобрухту (на 7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). Експорт металобрухту в січні-листопаді 2020 року становив 33 тис. тонн (на 20% менше).

За січень-листопад 2020 року вітчизняна металургія спожила близько 1,71 млрд кубометрів природного газу (на 3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року) і близько 10,09 млрд кВт-год. електроенергії (на 2% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 млн тонн прокату (на 0,9% менше).