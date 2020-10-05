В Україні на 6,2% зменшилося виробництво сталі

За січень-вересень 2020 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 6,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 15,39 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», за 9 місяців 2020 року в Україні було вироблено 15,25 млн тонн чавуну (на 1,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 15,39 млн тонн сталі (на 6,2% менше), 13,79 млн тонн металопрокату (на 2,2 % менше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 млн тонн прокату (на 0,9% менше).