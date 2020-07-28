Україна піднялася на 9 місце у світовому виробництві чавуну

За підсумками І півріччя 2020 року Україна піднялася на дев’яте місце в світі із виробництва чавуну і опустилася на тринадцяте за обсягами виплавки сталі.

Про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

«Україна (9,98 млн тонн або 97,4% відносно січня-червня 2019 року) обіймає 9-ту позицію серед 40 країн-виробників чавуну… Україна (10,10 млн тонн або 92,4% відносно січня-червня 2019 року) обіймає 13-те місце серед 62 країн-виробників сталі», - йдеться у повідомленні.

Усього, за даними Worldsteel, за січень-червень 2020 року у світі вироблено близько 673,24 млн тонн чавуну (633,36 млн тонн доменним способом і 39,88 млн тонн прямим відновленням). Це майже на 4,4% менше, ніж за І півріччя 2019 року.

Перше місце в світовому виробництві чавуну, як і раніше, належить Китайській Народній Республіці, металурги якої за шість місяців 2020 року виплавили 432,68 млн тонн цієї продукції (на 2,2% більше, ніж за січень-червень 2019 року). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за І півріччя цього року становила 64,3%.

Друге місце серед світових виробників чавуну у І півріччі 2020 року зберегла Індія (44,67 млн тонн; на 21,0% менше, ніж у січні-червні 2019 року), третє – Японія (31,92 млн тонн; на 15,8% менше), четверте – Росія ( 26,28 млн тонн; на 4,1% більше), п'яте – Південна Корея (21,52 млн тонн; на 8,7% менше). Україна за підсумками І півріччя 2020 року посіла дев’яте місце серед 40 світових виробників чавуну, виробивши за цей період близько 9,98 млн тонн даної продукції, на 2,6% менше, ніж за січень-червень 2019 року.

Світова виплавка сталі за 6 місяців 2020 року становила 873,13 млн тонн, що на 6,0% менше, ніж у першому півріччі 2019 року.

Лідером серед світових виробників цієї продукції також є Китайська Народна Республіка, де за вказаний період виплавили 499,01 млн тонн сталі (на 1,4% більше, ніж за січень-червень 2019 року). Частка КНР у світовому виробництві сталі становила 57,2%.

За Китаєм у ТОП-5 виробників сталі йдуть: Індія (43,13 млн тонн; на 24,3% менше, ніж у І півріччі 2019 року), Японія (42,21 млн тонн; на 17,4% менше), США (36,20 млн тонн; на 18,3% менше) і Росія (35,25 млн тонн; на 2,9% менше). Серед 62 країн-виробників сталі Україна за вказаний період опинилася на тринадцятому місці (10,10 млн тонн; на 7,6% менше, ніж за І півріччя 2019 року).

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Worldsteel, за підсумками 2019 року Україна посіла десяте місце в світі з виробництва чавуну з показником 20,06 млн тонн і тринадцяте – за обсягами виплавки сталі, виробивши 20,85 млн тонн цієї продукції.

За підсумками І кварталу 2020 року Україна посідала десяте місце в світі із виробництва чавуну (5,095 млн тонн) і одинадцяте за обсягами виплавки сталі (5,32 млн тонн).