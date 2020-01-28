Україна залишилася тринадцятою у світовому виробництві сталі - експерти

За підсумками 2019 року Україна посіла десяте місце в світі з виробництва чавуну з показником 20,06 млн тонн і тринадцяте - за обсягами виплавки сталі, виробивши 20,85 млн тонн цієї продукції.

Про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

"Україна перебуває на 10-му місці серед 40 країн-виробників чавуну (20,06 млн тонн, або 97,6% відносно 12 місяців 2018 року)... Серед 64 країн-виробників сталі Україна посідає 13-е місце (20,85 млн тонн, або 98,8% відносно січня-грудня 2018 року)", - йдеться в повідомленні.

Усього, за даними Worldsteel, за 2019 рік у світі вироблено близько 1,36 млрд тонн чавуну (1,27 млрд тонн доменним способом і 90,1 млн т прямим відновленням). Це на 2,27% більше, ніж за 2018 рік.

Перше місце в світовому виробництві чавуну, як і раніше, належить Китайській Народній Республіці, металурги якої 2019 року виплавили 809,4 млн т цієї продукції (на 5,33% більше, ніж у 2018 році). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за минулий рік становила 59,7%.

Друге місце за підсумками 2019 року зберегла Індія (111,0 млн тонн; на 3,9% більше, ніж у 2018 році), третє - Японія (74,9 млн тонн; на 3,1% менше), четверте - Росія ( 50,3 млн т; на 2,7% менше), п'яте - Південна Корея (47,5 млн тонн; на 0,9% більше). Україна залишилася на десятому місці серед 40 світових виробників чавуну (близько 20,1 млн тонн; на 2,4% менше).

Світова виплавка сталі за 2019 рік становила 1,87 млрд тонн, що на 3,4% більше, ніж 2018 року.

Лідером серед світових виробників цієї продукції також є Китайська Народна Республіка, де виплавили 996,3 млрд т сталі за вказаний період (на 8,3% більше, ніж за 2018 рік). Частка КНР у світовому виробництві сталі становила 53,3%.

За Китаєм у ТОП-5 виробників сталі йдуть: Індія (111,2 млн т; на 1,8% більше, ніж 2018 року), Японія (99,3 млн т; на 4,8% менше), США (87,9 млн тонн; на 1,5% більше) і Росія (71,6 млн т; на 0,8% більше). Серед 64 країн-виробників сталі Україна за підсумками 2019 року зберегла тринадцяте місце (20,85 млн т; на 1,2% менше, ніж 2018 року).

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Як повідомлялося, згідно з даними Worldsteel, за підсумками 2018 року Україна також посідала десяте місце в світі з виробництва чавуну (20,56 млн т) і тринадцяте - за обсягами виплавки сталі (21,1 млн тонн).