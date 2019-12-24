Україна зберегла позиції в світовому металургійному рейтингу

За підсумками січня-листопада 2019 року Україна зберегла 10-е місце в світі за обсягами виплавки чавуну і 13-е - за обсягами виплавки сталі.

Про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

"Україна посідає 10-е місце серед 40 країн-виробників чавуну... Серед 62 країн-виробників сталі Україна посідає 13-е місце", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними Worldsteel, за 11 місяців 2019 року в світі вироблено 1,24 млрд тонн чавуну, що на 2,28% вище показника аналогічного періоду 2018 року.

Перше місце в світі за обсягами виплавки чавуну, як і раніше, належить Китайській Народній Республіці (738,9 млн т; на 5,05% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за січень-листопад 2019 року склала 59,6%.

Позиції інших країн-лідерів не змінилися.

Також в п'ятірці лідерів серед країн-виробників чавуну за 11 місяців 2019 року залишилися: Індія (101,2 млн т; на 3,85% більше), Японія (68,9 млн т; на 3,2% менше), Росія (46,1 млн тонн; на 2,5% менше) та Південна Корея (43,6 млн тонн; на 1,3% більше). Україна перебуває на 10-му місці серед 40 світових виробників чавуну (18,46 млн т; на 1,45% менше).

Світова виплавка сталі за 11 місяців 2019 року склала 1,68 млрд тонн, що на 2,7% більше, ніж в січні-листопаді 2018 року.

Лідером серед світових виробників сталі також є Китайська Народна Республіка, яка виплавила 09 мільярдів тонн сталі упродовж зазначеного періоду (на 7,0% більше, ніж за аналогічний період минулого року). Частка КНР у світовому виробництві сталі склала 53,7%.

За Китаєм у ТОП-5 виробників сталі слідують: Індія (101,95 млн т; на 2,0% більше), Японія (91,5 млн т; на 4,5% менше), США (80,6 млн тонн; на 1,9% більше) і Південна Корея (66,0 млн тонн; на 0,4% більше). Серед 62 країн-виробників сталі Україна за підсумками 11 місяців 2019 року посiла 13-е місце (19,3 млн тонн; на 0,4% більше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за 11 місяців поточного року було вироблено 18,4 млн тонн чавуну (на 1,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року) і 8,7 млн ​​тонн плоских напівфабрикатів з нелегованої сталі (на 2,0% більше).