Акціонери "Запоріжсталі" призначили нового гендиректора

Генеральним директором комбінату "Запоріжсталь" призначений Олександр Мироненко.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

"25 листопада 2019 року загальні збори акціонерів ПАТ "Запоріжсталь" призначили генеральним директором підприємства Олександра Мироненка", - йдеться у повідомленні.

За інформацією підприємства, Олександр Мироненко має великий досвід роботи в металургійній галузі. До групи Метінвест він перейшов в 2007 році з компанії Смарт-Холдинг, і за цей час пройшов шлях від експерта з планування виробництва і продажів до директора з виробництва Операційної дирекції. На цій посаді він займався підвищенням ефективності роботи гірничодобувних і металургійних підприємств групи. Із 2007 по 2010 роки працював в "Промет Стіл" (Болгарія), а з 2010 по 2019 роки - в Операційній дирекції групи Метінвест. Він також був членом наглядових рад ЕКХП і "Промет Стіл", а з 2017 року очолив Наглядову раду останнього підприємства.

Олександр Мироненко народився 31 грудня 1981 року в Києві. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Одружений, виховує двох дітей.

Як повідомлялось, 23 жовтня колишній очільник заводу Ростислав Шурма заявив, що йде з посади та планує займатись власними проектами.