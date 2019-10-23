Гендиректор "Запоріжсталі" пояснив, чому йде з посади

Генеральний директор МК "Запоріжсталь" Ростислав Шурма заявив про те, що йде з посади і на найближчих зборах акціонерів "передасть права керування і відповідальність за комбінат".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Час змін настав і для мене: спецодяг "Запоріжсталі", що вже давно став мені рідним, я вдягаю буквально останні тижні. 25 листопада відбудеться збори акціонерів, на яких я передам всі права управління і відповідальність за комбінат своєму колезі - Олександру Мироненку", - написав Шурма.

Він був призначений на посаду генерального директора в липні 2012 року. 7 років роботи на комбінаті він назвав "цілою епохою життя".

"А зараз починається абсолютно новий етап мого ділового життя, який я планую повністю присвятити власним проектам", - повідомив Шурма.

Його наступник Мироненко, згідно з його резюме на сайті вакансій, до останнього часу працював у Маріуполі у Групі "Метінвест" керівником проектів. Йому 42 роки, в резюме він заявляв, що готовий працювати на керівній посаді за 80 тис. грн, за необхідності переїде до Одеси.

Як повідомлялося, Ростислав Шурма був кандидатом в народні депутати від "Опозиційного блоку" на парламентських виборах в Україні 2019 року.

На початку жовтня в ЗМІ з'явилася інформація про звільнення Шурми з посади гендиректора "Запоріжсталі". На комбінаті її тоді назвали "фейковою".