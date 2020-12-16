У листопаді вкладникам банків-банкрутів відшкодували 26,7 мільйона

У листопаді виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), становили 26,7 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що у листопаді 2020 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, становили 26,7 млн грн. Усього за січень-листопад 2020 року вкладники отримали відшкодування на загальну суму 373,7 млн грн.

Станом на 1 грудня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховувалося 73 діючих банки. На початок грудня 2020 року триває ліквідація 48 неплатоспроможних банків, ліквідацію 48 банків завершено.

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Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 грудня 2020 року, становила 15,69 млрд грн. Від регулярного збору до Фонду у січні-листопаді 2020 року надійшло близько 4,07 млрд грн.