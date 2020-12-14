Виплати у 600 тисяч: Фонд гарантування планує почати з наступного року

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує, що з наступного року розпочнеться поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів до 600 тис. грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції розповіла директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут.

"Для того щоб наша реструктуризація боргів перед Мінфіном відбулася і сума гарантування була підвищена, потрібно декілька законодавчих передумов. Це внесення змін у два чи три закони, вони вже підготовлені, і ми сподіваємось, що у першому кварталі 2021 року, максимум у першому півріччі, ці законодавчі зміни будуть проголосовані. Після чого станеться сама угода щодо реструктуризації та наступним кроком буде підвищення суми гарантування", - сказала Рекрут.

Йдеться про одномоментне чи поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування до 600 тис. грн.

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"Ми заявляємо, що наша кінцева мета - це 600 тисяч. Зараз обговорюється, як це буде здійснено, - чи одним рішенням, чи поетапно. Ми не виключаємо поетапність, бо підняття суми гарантування повинно йти пропорційно до росту депозитної бази у банківській системі, бо ми категорично проти підвищення навантаження на дрібні банки, які сплачують внески", - додала очільниця Фонду.

Вона зазначила, що одним із головних завдань для Фонду гарантування на наступний рік - це напрацювання концепції, а потім і її втілення, щодо приєднання небанківських фінансових установ до системи гарантування вкладів.

"Ми знаємо, що з липня Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг, це є передумовою для того, щоб вони стали членами системи гарантування та їх вкладники мали право на відшкодування. Наше найголовніше завдання на 2021 рік - це розробити нормативно-правову базу під систему гарантування небанківських фінустанов та визначитись з датою запровадження, і потім перейти до впровадження системи гарантування", - зауважила Рекрут.

Фонд гарантування активно співпрацює з Нацбанком щодо розробки цієї моделі участі небанківських фінустанов у ФГВФО, "і найближчим часом, сподіваюсь у першому кварталі наступного року, будемо готові до презентації цієї концепції", підсумувала директор-розпорядник.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні сума гарантованого державою відшкодування банківських вкладів фізичних осіб становить 200 тис. грн, однак у Фонду гарантування є намір підвищити її до 600 тис. грн. Таке підвищення можливе лише після реструктуризації боргових зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед Міністерством фінансів. На сьогодні заборгованість ФГВФО за номіналом векселів перед урядом становить 48,1 млрд грн плюс відсотки за цими позиками, що мають бути погашені до 2031 року.

Із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.