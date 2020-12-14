Фонд гарантування цьогоріч продав активів банків на 4 мільярди

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2020 році продав активів неплатоспроможних банків майже на 4 млрд гривень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції розповіла директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

"За результатами року обсяг продажів був близько 4 млрд грн, це набагато менше, ніж минулого року та 2018 року. Однак це є абсолютно прогнозованим спадом, тому що кількість активів не просто зменшується - вони майже закінчились. На сьогодні у нас залишилось активів на балансах банків менш як 100 млрд грн, з яких переважна більшість - це арештовані чи обтяжені активи, які будуть доти, доки не усунуть перешкоди щодо їх продажу", - сказала Рекрут.

Вона зазначила, що на сьогодні банківська система України досить стабільна, і підтвердження цьому - "сталий та досить великий приріст депозитної бази" у 100 млрд грн у 2020 році. Крім того, цьогоріч неплатоспроможним було визнано лише один банк - "Аркада".

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2019 році продав активів неплатоспроможних банків на 7,83 млрд грн, у 2018 році - на 6,3 млрд грн.